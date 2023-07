Restinga: 82 subsahariens partis du Sénégal ont finalement débarqué grâce à l'équipage de l'Adhara salvamar

Selon les dernières nouvelles, l'équipage de l'Adhara salvamar a aidé à débarquer hier vers 23 heures 22mn à la Restinga (située à environ 30km de Tetouan sur la route de Ceuta et à 84km de Tanger), 82 subsahariens d'une embarcation.



79 hommes et 3 femmes étaient à bord du Cayuco (pirogue) et avaient tous quitté le Sénégal pour tenter de rejoindre l'Espagne.



Les recherches sont ainsi menées et coordonnées par CCS Ténérife à travers l'intervention de l'avion Helimer 201 et l'avion Sasemar 101...