Restauration, commerces : L’Aéroport Dakar Blaise Diagne propose de nouvelles offres de services

Pour Rayan HACHEM de Planet Kebab, « c’est une fierté de représenter le Sénégal sur le plan de la restauration au niveau de la plateforme aéroportuaire ». Il a expliqué que c’est une entreprise 100% sénégalaise qui emploie plus de 150 personnes et qui se déploie aujourd’hui dans la sous-région. À partir de maintenant, Planet Kebab va proposer aux passagers de l’aéroport Dakar Blaise Diagne, « un fast food haut de gamme, des produits de qualité, un service aux petits soins et une hygiène irréprochable ».



Antoine Diokh, responsable commercial au niveau de Valdafrique remercie la direction générale de LAS, (Limak-Aibd-Summa), gestionnaire de l’aéroport pour cette opportunité offerte de pouvoir présenter aux passagers de l’aéroport, notamment les sénégalais de la diaspora les produits de Valdafrique. Les retombées sont déjà positives, avance monsieur Diokh. Au-delà de sa légendaire pastille, la société propose désormais des jus naturels (tamarin, bissap, bouye, kinkéliba, gingembre…), mais aussi du thé en poudre entre autres produits.



Le même sentiment de satisfaction est exprimé par le couple Mathy et Idy qui a créé sa propre marque, MATHYDY. Une entreprise spécialisée dans la vente de montres, colliers, bracelets, bagues, boucles d’oreilles aux designs africains qu’on peut apprécier et acheter maintenant à l’aéroport Dakar Blaise Diagne.



Pour le directeur général de LAS, « il est heureux d’accueillir ces entreprises sénégalaises qui vont apporter un plus aux passagers ». Pour Xavier MARY, il faut un éventail d’offres pour satisfaire chaque usager et passager et d’autres projets sont prévus dans le même sillage.