Reprise des transports / Un ingénieur informaticien recommande de développer les outils numériques pour le tracage des contacts.

Dans la perspective d'aller vers la reprise des transports interurbains, Pape Modou Fall recommande de "développer des outils numériques pour le traçage de contact (c’est-à-dire la recherche de tous les contacts qu’une personne nouvellement infectée a eus immédiatement avant d’être diagnostiquée)". Pour l'ingénieur informaticien, "le numérique nous renseigne automatiquement sur le nombre et les adresses physiques des lieux visités."



Notre interlocuteur, par ailleurs Président du parti RV/dëgg moo woor, de préciser que les cas communautaires sont en réalité des cas contacts dont on ignore où a eu lieu le contact. Ainsi dit-il, "la crise pandémique a mis en évidence la valeur de la numérisation. Il est donc d’autant plus important de poursuivre la transformation numérique. L’expansion du réseau #électrique et du réseau de #télécommunications doit être prioritaire."



L'ingénieur, pour conclure, d'inviter le Sénégal à penser numérique pour le transport des passagers, surtout avec l'ouverture des gares routières. "Dans tous les pays du monde, conclut-il, le traçage est une mesure très pertinente de gestion de la pandémie." (Au même titre que le port du masque).