Reprise des cours / Saint-Louis : Le maire remet des produits d’hygiène au ministre de l’Education.

Le maire de la commune de Saint-Louis, Mansour Faye, a remis jeudi un lot de produits d’hygiène et sanitaires au ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, en perspective de la reprise des cours pour les classes d’examen prévue le 2 juin.



La cérémonie de remise de cet appui destiné aux écoles de la commune de Saint-Louis s’est déroulée dans l’enceinte de la gouvernance, en présence du gouverneur Alioune Aïdara Niang, de l’Inspectrice d’académie, des autorités administratives, entre autres.



La reprise des cours est ‘’salutaire’’ a dit Mansour Faye, soulignant que le ministre de l’Education nationale est en train de prendre ‘’des mesures importantes pour rendre effective cette décision du président de la République, avec l’engagement des enseignants, du personnel administratif et des parents d’élèves’’.



Le maire de la Ville a indiqué que le conseil municipal a procédé au nettoiement et à la désinfection de l’ensemble des écoles élémentaires de la ville.



Des produits de lavage des mains et 15.000 masques destinés aux élèves et enseignants, des appareils thermo-flash ont été mis à la disposition des établissements scolaires, a-t-il dit.