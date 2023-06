[ Reportage ] Touba : les activités politiques bannies de la cité et le plaidoyer sur son statut spécial.

C’est désormais la consigne ou ‘’Ndigueul’’ donnée par le Khalife des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Al Bachir. La politique et toutes activités connexes sont maintenant bannies de la ville sainte de Touba. Telle est la volonté du guide religieux. La démarche est jugée salutaire par les petits fils du fondateur du mouridisme, notamment, Serigne Fallou Mbacké Aby, Serigne Sidy Mbacké et Serigne Djily Fatah Fadilou Mbacké. Tous ont démontré la pertinence de la décision du Khalife allant d’ailleurs jusqu’à rappeler des faits politiques qui confortent la démarche du patriarche. Ces descendants du fondateur du mouridisme ont saisi l’occasion pour également plaider un traitement spécial en faveur de la ville sainte reconnue pour son statut jugé spécial. Pour eux, les interdits dans la ville doivent faire l’objet d’une reconnaissance dans les textes réglementaires et ne pas se limiter simplement à des consignes ou ‘’ndigueul’’.

Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, dans le même ordre d'idées, a invité les autorités à délocaliser les bureaux de vote de Touba. Serigne Fallou Mbacké Aby, Serigne Sidy Mbacké et Serigne Djily Fatah Fadilou Mbacké estiment que la demande du Khalife est réalisable avec l’aide des autorités administratives. Ils ont invité l’État à renforcer davantage ses actions dans la sauvegarde des acquis de la ville de Touba, mais surtout à prendre en compte les nouvelles injonctions émanant de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké.