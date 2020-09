(Reportage) Bénévolat : Junior Diakhaté ou l’engagement citoyen d’un enseignant au service de l’école.

L’éducation est la plus grande arme qu’on puisse utiliser pour changer le monde. Cette phrase de Nelson Mandela est plus que d’actualité.



Mais faudrait-il que les apprenants soient mis dans des conditions optimales pour gagner ce pari. Mamadou Diakhaté dit Junior Diakhaté Niintche sur les réseaux sociaux a décidé de mettre ton temps et sa force au service de l’école.



Avec quelques bénévoles, il est parvenu à retaper des salles de classes dans des écoles à Dakar. Ce qui lui a valu d’être appelé par le proviseur du Lycée Ousmane Sembène de Yoff.



Construite en 1986, cette école est passée lycée en 2015. Mais il se trouve que sur les 33 salles de classes, seules 12 sont fonctionnelles. Avec l’aval de ses supérieurs, le proviseur a fait appel à l’équipe de Junior Diakhaté qui s’est investi dès sa saisine pour remettre en état au moins six d’entre elles, avant le démarrage des épreuves du BFEM prévu lundi 14 septembre.



Une descente sur les lieux a permis à Dakaractu de constater que les travaux sont presque au stade terminal. Une œuvre qui a été possible grâce à la contribution des sénégalais via une cagnotte lancée par Junior sur les réseaux sociaux. Il a pu aussi compter sur quelques bénévoles pour l’aider à réfectionner ce qui doit l'être dans cet établissement scolaire.



Ils sont des hommes mais aussi des femmes à s’investir, sans attendre une rémunération, pour la réussite de ce nouveau concept qui, selon le proviseur du Lycée Ousmane Sembène, doit être enseigné aux élèves.



La philosophie de Mamadou Diakhaté, c’est qu'il ne faut plus attendre l’Etat dans des taches qu’on peut faire soi-même. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Déjà, il a dans son tableau 43 écoles...