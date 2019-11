Report des élections locales : Le projet de loi voté demain

Les députés vont voter demain le projet de loi relatif au report des élections locales, initialement prévues pour le 1er Décembre 2018. En effet, en conseil des ministres au mois d’Octobre dernier, il avait été examiné et adopté le projet de loi portant report des élections prévues le 1er décembre 2019. Il avait été décidé aussi de la prorogation du mandat des conseillers départementaux et municipaux. Ces élections avaient ainsi été repoussées pour au plus tard le 28 Mars 2019. Les députés vont demain se pencher sur le sujet et de manière officielle prononcer ce report des élections