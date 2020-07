Report de la démolition du marché Sandaga : « Sos consommateurs » félicite les autorités et avertit les commerçants

La démolition du marché Sandaga qui devait intervenir ce 5 Juillet, a été reportée pour après la fête de la Tabaski. Une décision des autorités qui ravit les commerçants, mais pas que. SOS Consommateurs a félicité ces dernières « qui ont fait preuve de responsabilité, de sérénité et de compréhension face à la demande de report de la démolition du marché Sandaga formulée par les commerçants ».Il s'agit selon Me Massokhna Kane, Président de « Sos Consommateurs », de permettre à ces opérateurs, face à cette épreuve du Covid 19 qui leur a fait perdre beaucoup de ressources, de profiter de cette période exceptionnelle de veille de Tabaski pour rééquilibrer leurs affaires et mettre le maximum de marchandises à la disposition des consommateurs. Il a pour finir également demandé à ces commerçants, de mettre un point d'honneur à respecter scrupuleusement leurs engagements de libérer le marché dès après la Tabaski, pour sa reconstruction dans l'intérêt de tous...