Report de l’élection présidentielle : Khalifa Sall promet d’attaquer le décret...

L’ancien maire de Dakar et par ailleurs candidat à la présidentielle du 25 février 2024, Khalifa Sall, promet de combattre le décret 2024-106 du 3 février 2024, abrogeant le décret 2023-2283 du 29 novembre 2023, portant convocation du corps électoral. Une décision qu’il qualifie d'inconcevable.

« Dès que le décret sera publié, il sera attaqué, on ne peut l’accepter et nous ne nous laisserons pas faire », avertit le leader de Taxawu Sénégal.





Poursuivant, il soutient que la durée du mandat du président ne peut être raccourcie, ni prorogée.« Le mandat est de 5 ans et le 2 avril, Macky Sall cessera d'être président de notre pays en vertu de la constitution », soutient Khalifa Sall.