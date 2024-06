Tabaski 2024 : « Les sénégalais ont démontré le sens du sacrifice à moult occasions... » PR Diomaye FAYE

Après la prière de la Tabaski 2024 à la grande mosquée de Dakar, le président de la République s’est encore permis de rendre hommage aux sénégalais qui ont fait d’énormes sacrifices lui permettant d’accéder à la magistrature suprême.







Face à la presse à cette occasion de fête de sacrifice et de soumission, il rend hommage « Les sénégalais ont démontré le sens du sacrifice à moult occasions. Nous demandons pardon et pardonnons à tout ceux qui nous ont offensés et à ceux que nous avons offensé » dit Son Excellence Bassirou Diomaye Faye.