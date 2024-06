Tabaski Massalikoul Djinane : L'imam Cheikh Mustapha Mbacké insiste sur l'importance du "Kersa"

À l'occasion de la fête de la Tabaski, l'imam Ratib de la mosquée Massalikoul Djinane, Cheikh Mustapha Mbacké, a choisi de mettre l'accent sur le thème du "kersa" - soit la retenue et la modération en langue wolof. Dans son prêche devant les fidèles rassemblés pour la célébration du sacrifice d'Abraham, l'imam a souligné l'importance de cette valeur cardinale de l'islam. Il a ainsi invité les musulmans présents à revoir leurs comportements et à faire preuve de davantage de "kersa" dans leur vie quotidienne. Cheikh Mustapha Mbacké a expliqué que le "kersa" est une vertu essentielle dans la religion musulmane. Selon lui, c'est un état d'esprit qui doit guider les croyants dans leurs interactions sociales et leurs rapports avec Dieu.