Redressement fiscal : Bougane Gueye solde ses comptes avec le régime Diomaye - Sonko !

Après la prière de Tabaski (Eid El Kébir) célébrée ce lundi à la mosquée Massalikoul Djinane, Bougane Gueye Dany, l'homme d'affaires et patron du groupe de presse Dmedia, est revenu sur le redressement fiscal dont ses entreprises, notamment son groupe de presse, ont fait l'objet. "On parle de pression fiscale, mais je ne m'inscris pas dans cette logique. Un État a l'obligation de collecter des recettes... Mais je ne suis pas dans les petits combats, je préfère m'intéresser au grand combat", a-t-il déclaré.



Cependant, Bougane Gueye Dièye a déploré la manière "extrême virulente, éhontée et à la limite diffamatoire" avec laquelle cette procédure de vérification fiscale a été présentée, par le Premier Ministre Ousmane qui est allé jusqu'à accuser des patrons de presse de détournement de deniers publics. "On a fait une opération de vérification dans mes sociétés, j'ai géré plus de 1080 milliards FCFA en cinq ans. L'administration fiscale m'a décerné une note d'absence de redressement", a-t-il précisé, rejetant ainsi les accusations portées à son encontre.