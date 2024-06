Gestion Diomaye - Sonko : Pape Djibril Fall exige plus de transparence et le respect des promesses électorales !

Le président du mouvement politique « les serviteurs » estime qu'il est temps que le nouveau régime décline une vision plus précise de leur « projet. » s’exprimant en marge de la prière de Tabaski qu’il a effectuée à la Mosquée Massalikoul Djinane de Dakar, il a déclaré que : « Le peuple sénégalais attend des actes forts ! » Par la suite, le député a souligné que le nouveau régime doit se concentrer sur l’essentiel et faire montre de transparence et d’équité dans sa gouvernance en plus d’établir une ligne directrice claire en conformité avec leurs promesses électorales…