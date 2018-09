Réponse du berger à la bergère : “Taxawu Sénégal Italie” taxe les “anti-Aby Diagne” de faux khalifistes qui cherchent une brèche pour transhumer

“Je viens de lire avec étonnement un article intitulé: "Italie, Taxawu Sénégal s'entre-déchire sur le choix de son coordinateur", paru dans votre journal en ligne mettant en exergue un soit disant malaise dans le rang des khalifistes en Italie. Il n'en est rien.

Les conspirateurs de cette information erronée ne sont rien d'autre que des pseudo- membres de la coordination du parti socialiste sans âme, version Tanor qui, sont en quête d'un point de chute dans le giron des mouvements khalifistes, plus dynamiques,plus engagés de par leur ancrage dans toutes les couches sociales des immigrés en Italie,

Pour un socialiste digne, le moment n'est pas propice à la délation ou à la contestation d'un choix de coordinateur pour le parrainage. Ceux qui se sont engouffrés dans cette voie sombre, se sont trompés de guide ou ont été télémanipulés par de vrais faux khalifistes aux abois qui cherchent une bréche pour transhumer.

Le choix porté sur la personne de Mme ABY DIAGNE, comme coordonnatrice nationale du parrainage en italie, se jutifie amplement. Il suffit simplement de faire un micro trottoir à travers les sénégalais pour être convaincu qu'il n'y a pas meilleur choix qu'elle. Son engagement politique aux cotés de Khalifa SALL, sa fidélité militante ainsi que sa capacité à défendre et à convaincre les plus irreductibles sont les qualités que tout un chacun lui reconnait, même les médias de la place louent sa disponibilite à répondre toujours présente aux débats contradictoires sur les plateaux des radios et télévisions.

D'autre part,tous les grands moments de mobilisation pour les causes du maire khalifa Ababacar SALL et présidés par des responsables mandatés par lui ont été à l'initiative de Taxawu Sénégal Bergamo coordonné par Mme Aby DIAGNE , le forum international de la diaspora tenu le 14 avril 2018 à Ponte San Pietro en est une parfaite illustration.

Votre source qui cite Amdy Moustapha DIAGNE et son accolyte avocaillon trouvent le prétexte fallacieux du choix du coordinateur, parce qu'ils ont fini de faire leurs valises qu'ils vont redéposer l'un au parti socialiste de Ousmane Tanor DIENG, l'autre au Rewmi d'Idrissa SECK.

Dans tous les cas de figure, les fantassins fidèles à Khalifa SALL, sous la conduite éclairée de la coordinatrice Mme Aby DIAGNE sont déjà à l'assaut pour faire le plein de signatures nécessaires au parrainage de leur candidat”.