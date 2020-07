Réouverture des frontières aériennes : Le test Covid-19 à la charge du voyageur.

Que les voyageurs entrant au Sénégal ou quittant le territoire national se le tiennent pour dit ! Les tests covid-19 seront à leur charge. Le ministère de la Santé et de l’Action vient de sortir une note circulaire pour informer les voyageurs sur les laboratoires accrédités pour faire ces tests.



Ainsi, l’Institut Pasteur, l’Iressef, le Laboratoire de Bactériologie Virologie de l’Hôpital Le Dantect et le Laboratoire de l’Hôpital militaire de Ouakam ont été désignés pour effectuer ces dépistages facturés, selon la note lue à Dakaractu, à 40 000 francs. Un coût auquel pourrait s’ajouter d’autres frais liés au déplacement des équipes mobiles pour les prélèvements. L’Institut de recherche santé de surveillance épidémiologique et de formation (IRESSEF) a informé que les prélèvements à domicile requièrent un coût supplémentaire de 15 000 francs CFA.



Les compagnies aériennes devront veiller à ce que leurs passagers présentent un certificat de test Covid-19 négatif pour éviter la propagation du Coronavirus.



« Le passager présente l'original d'un certificat de test COVID- 19 négatif, datant de moins de sept (07) jours, à compter de la date du test. Le certificat ou le document qui en fait foi doit être délivré par un laboratoire se situant dans l'Etat où le passager commence ou a commencé le voyage et figurant sur la liste des laboratoires agréés par cet Etat ou un organisme sanitaire International reconnu », renseigne une circulaire du ministère du Tourisme et des Transports aériens.

Cependant, les équipages ne sont pas tenus de se conformer aux exigences relatives aux tests préalables requis pour les passagers, sauf s’ils présentent des symptômes de la Covid-19, tempèrent les services d’Alioune Sarr. Au cas où ils ne présenteraient pas de symptomes, ils devront juste renseigner une fiche de santé des membres d’équipage. Laquelle fiche doit être présentée au personnel de l’Autorité sanitaire à l'aéroport.



Pour les membres d'équipage qui effectuent leurs temps de repos au Sénégal, ils sont transférés de l'aéroport à leur hotel suivant un protocole établi par leur compagnie et validée par les autorités sanitaires nationales.