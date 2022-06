Renvoi du procès des manifestants de YAW : « Si Moustapha Niasse avait joué son vrai rôle, Déthié Fall et Mame Diarra Fam ne seraient pas en prison » (Abass Sall, Yaw).

Le coordinateur de Pastef, Abass Sall, s’est indigné du renvoi, ce 22 juin, du procès des députés Déthié Fall, Mame Diarra Fam et Cie placés sous mandat de dépôt lundi pour participation à un rassemblement illicite entre autres charges qui pèsent sur eux. Pour ce dernier, le régime continue à fouler au pied les principes de liberté constitutionnelle. Il s’en est pris à l’Assemblée nationale et à son président.







« Nous n’avons plus d’Assemblée nationale dans ce pays. Qui est là depuis 50 ans qui connaît bien les rouages de la République. Si Moustapha Niasse avait joué son vrai rôle, ces gens ne seraient pas ici. Si vous ne voulez pas qu’on vous fasse certaines choses, il ne faut pas les faire aux autres », a confié l’opposant. Il renseigne que l’opposition va poursuivre son plan d’action pour la libération des otages politiques.







« Aujourd’hui, nous allons manifester avec nos klaxons, avec nos casseroles pour montrer à Macky Sall que le pays ne lui appartient pas. L’autre mot d’ordre vous le connaissez c’est le 29 juin, nous allons ressortir dans la rue et nous allons manifester, pour dire non à cette dictature qui n’est plus rampante, qui est debout (…) Les gens se sont battu pour que la démocratie règne dans ce pays, ce n’est pas aujourd’hui qu’on va accepter que Macky Sall continue à vouloir détruire la démocratie dans ce pays », a conclu Abass Sall.