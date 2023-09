Rentrée 2023-2024 : Sunu Yeuf promet une année explosive avec des séries inédites

Depuis près de quatre ans, la chaîne de télévision Sunu Yeuf émerveille les téléspectateurs sénégalais avec des programmes 100% locaux et participe ainsi à la promotion du cinéma et de la culture du pays.

Pour cette rentrée 2023-2024, Sunu Yeuf ne faiblit pas. La chaîne compte encore une fois porter au devant de la scène les plus grandes productions cinématographiques du pays avec des séries inédites. Parmi les exclusivités de la chaîne Sunu Yeuf figurent : « La graine du pouvoir », « déchéance saison 2 », « Sanekh ak locataire Yi » et « Domou bour ».

Ainsi la chaîne « Sunu Yeuf qui participe à mettre en valeur les cinéastes, les acteurs, comédiens et producteurs sénégalais réaffirme sa promesse d’offrir encore des séries sénégalaises pour plus de divertissement... »