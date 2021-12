Renouvellement du parc automobile : « Le Prototype Malaw », invention de Oniva, pour plus de confort et de sécurité des Sénégalais.

La société Oniva a présenté ce matin son prototype MALAW. C’est un véhicule de transport en commun de passagers conçu spécifiquement pour renouveler le parc des véhicules 7 places.



L'objectif est ainsi d'offrir une solution immédiate qui puisse assurer le confort et la sécurité des passagers, de répondre aux préoccupations, à la sécurité du conducteur et prendre en compte les considérations commerciales du propriétaire.



Le véhicule ONIVA est axé sur la sécurité et dispose des dernières technologies telles qu'un système de freinage à double circuit, un ABS avec EDS, des ceintures de sécurité à 3 points pour tous les passagers, entre autres. Il est durable, facile à entretenir avec les pièces de rechange déjà disponibles sur le marché au Sénégal, économe en carburant et bien respectueux avec l'environnement.



Il sera également bien de signaler que ce véhicule 7 places baptisé « Malaw » intervient au Sénégal pour démocratiser le transport routier au Sénégal. Le client aura le choix car il aura droit à plusieurs offres,

selon son avoir.



Ovina, loin de toute idée de concurrence



Le but, ce n’est pas de faire de la concurrence à d'autres marchés de transport en commun tels que les minibus, les cars rapides ou les taxis ni aux concessionnaires automobiles traditionnels.



L’objectif est servir des marchés peu servis ou mal-servis pour lesquels les grands fabricants

d'automobile ne peuvent pas apporter de solutions.



Le prototype Malaw n'est pas le modèle final qui sera fabriqué au Sénégal. C'est un échantillon qui permet de consulter les différents acteurs pour ensuite avoir leurs opinions et observations, qui seront pris en compte pour faire les adaptations nécessaires et ensuite produire le prototype final qui sera fabriqué sur place au Sénégal.



Le « Malaw » est un véhicule qui répond aux exigences Sénégalaises. Il est un véhicule développé sur la base de 6 années d'études de marché sur le terrain avec une approche participative. Cela signifie qu'Oniva consulte en effet, depuis 5 ans les transporteurs, les chauffeurs et les utilisateurs pour concevoir un véhicule qui puisse répondre à leurs besoins et leurs attentes. Une option pour Oniva de prendre le temps et l'intérêt de savoir ce que les sénégalais veulent et à quoi ils aspirent.



Un prototype sûr et robuste…



Dans le volet technologique, Oniva veut innover avec une nouvelle méthodologie de production qui nous permet de fabriquer des véhicules à moindre coût et de répercuter ces économies sur nos clients. À l'exception des composants automobiles, tels que les moteurs et les transmissions, la plupart des composants des véhicules Oniva seront fabriqués au Sénégal.



Le véhicule « Malaw » est doté d'un châssis en acier renforcé, une suspension robuste, une carrosserie qui ne rouille pas et ne s'enfonce pas avec les percussions, et la carrosserie autour de chaque section de passagers est renforcée avec des cages en acier. L'électronique est limitée au minimum pour assurer un accès abordable aux diagnostics.



Un impact social



Le projet ONIVA contribue à la mise en œuvre de la stratégie d'industrialisation du Sénégal et va créer des centaines d'emplois directes et des milliers d'emplois indirectes avec la mise en place d'une usine, la création d'un réseau de mécaniciens certifiés, la création d'un réseau de ventes directes et le développement de la chaine d'approvisionnement et de valeur de l'automobile. L'usine emploiera des cadres et de la main d'œuvre sénégalaise.



Oniva offre une solution sénégalaise à un problème sénégalais sur la base de plusieurs années d'enquêtes et d'études de marché sur le terrain avec les acteurs du secteur du transport.



Le véhicule Malaw sera fabriqué au Sénégal par des sénégalais. L'objectif est d'offrir un véhicule alliant qualité, confort, sécurité et rentabilité pour répondre aux besoins spécifiques des sénégalais qui veulent voyager en 7 places.