Renouvellement des instances de base de l’US Ouakam : La composition du nouveau bureau

L’UNION SPORTIVE DE OUAKAM s’est réunie le dimanche 19 Août 2018 en Assemblée Générale pour procéder au renouvellement de ses instances de base : Comité Directeur et Bureau.



Cette assemblée a été marquée par différentes présentations qui ont fait état des principales réalisations, des faits marquants, de la situation financière durant le mandat écoulé et des perspectives.



A la suite des nombreux échanges avec l’assemblée, tous les rapports présentés ont été largement approuvés par acclamation. Avec ce quitus donné par l’Assemblée Générale, le nouveau comité directeur mis en place, s’est réuni le dimanche 02 Septembre 2018pour élire son bureau.



Par consensus et à l’unanimité des membres présents, Messieurs Abdoul Aziz GUEYE et Alfred BATHILY ont été respectivement reconduits comme Président et Président exécutif de l’USO.



Le discours du Président s’inscrit dans la continuité de l’ambitieux programme de modernisation du club initié depuis trois ans avec l’objectif majeur de construire un véritable club professionnel doté d’infrastructures de premier rang. Le Comité Directeur a donné mandat au Président et son équipe, de poursuivre ce programme.



Il est à noter que la remontée de l’équipe première dans l’élite du football Sénégalais reste une des priorités du mandat.



Conscients des efforts nécessaires pour relever les nombreux défis qui se dressent devant le club, tout le comité directeur ainsi que d’anciens membres du Bureau se sont joints à l’équipe pour apporter l’aide et l’assistance nécessaires.



Le nouveau bureau est ainsi composé :



➢ Président d’honneur : Blaise DIAGNE

➢ Président : Abdoul Aziz GUEYE

➢ Président Exécutif : Alfred BATHILY

➢ Vice Président chargé de l’Administration et des réformes : Daouda DIAGNE

➢ Vice Président chargé des finances et du Partenariat : Alioune Badara DIOP

➢ Vice Président chargé des Infrastructures : Pape Omar DIAGNE

➢ Vice Président chargé de la Formation : Mouhamadou Diagne GUEYE

➢ Vice Président chargé des Sections autres que le Foot : Samba GUEYE

➢ Vice Président chargé de l’Organisation et de la logistique : Papa Mayoro GUEYE

➢ Vice Président chargé des affaires Juridiques et Porte parole du Club : Samba KANDJI

➢ Secrétaire Général : Ibrahima WANE

➢ Secrétaire Général Adjoint : Yakhya THIANDOUM

➢ Trésorier Général : Mbaye GUEYE

➢ Trésorier Général Adjoint : Seydou KANE

➢ Président de la Commission Marketing et Sponsoring : Ousmane GUEYE

➢ Président de la Commission des Finances : Pape Amadou BALL

➢ Pdt Commission Mobilisation et Développement du Capital Humain : Ndiaga NDIAYE

➢ Président de la Commission Médicale : Adrien Mané

➢ Manager du Foot PRO : Amadou Ndoye Ndiaye Zamadou

➢ Adjoint MFP : Pape DIOP

➢ Manager du Foot Amateur : Aldemba NGOM

➢ Adjoint MFA : Ibrahima Alassane MBENGUE

➢ Manager du Foot Spécifique : Badara WADE

➢ Présidente de la Section de Basket : Bineta GUEYE

➢ Présidente de la Section de Natation : Seynabou NDIAYE

➢ Président de la Section d’Athlétisme : Amadème GUEYE

➢ Président de la Section de Tennis de Table : Ass CAMARA

​​​​​--------ooo0ooo--------​​​​ Le Président