Renforcement des partenariats entre la France et les pays africains : Jean Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, entame une tournée sur le continent africain.

Depuis quelque temps, la France n'a plus pignon sur rue sur certains de ses anciens partenaires africains ou anciennes colonies. C'est le cas du Mali, du Burkina Faso, du Niger ou des pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) pour ne citer que ceux-là. Ainsi, pour redorer leur blason, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean Noël Barrot, est dépéché sur le vieux continent noir. Il se rendra tour à tour au Tchad, en Ethiopie, au Sénégal et enfin en Égypte pour réaffirmer le message fort de la France qui est de construire un avenir fort avec ses partenaires africains, dans la paix, la solidarité et la prospérité partagée, a renseigne le ministre dans son message sur X.

" Je me rends aujourd'hui sur le continent africain . D'abord, pour aller rencontrer au Tchad les populations réfugiées du Soudan, pays où se déroule aujourd'hui la crise humanitaire la plus grave de notre époque. 11 millions de personnes déplacées, plus de 25 millions de personnes souffrant d'insécurité alimentaire, une situation catastrophique, une situation intolérable face à laquelle toute la communauté internationale doit se mobiliser", informe le ministre des Affaires Étrangères.

En avril dernier à Paris, 2 milliards d'euros en engagement en soutien aux populations du Soudan ont été pris. J'irais sur place m'assurer que ces engagements sont bien suivis d'effet, alors que le Tchad et la France entretiennent un partenariat important et ancien, je m'entretiendrai à Ndjaména avec les autorités tchadiennes", fait-il savoir.

Ainsi, poursuit Jean Noël Barrot, "Je me rendrai ensuite en Ethiopie, à Addis Abeba, pour m'entretenir avec le Président de la Commission de l'Union Africaine. Au cœur de nos discussions la résolution des crises, le traitement des grands enjeux mondiaux, tels que la santé, le climat ou encore le renforcement des institutions multilatérales. Je rencontrerai aussi les autorités éthiopiennes pour échanger sur le partenariat riche et ancien qui unit nos deux pays et sur notre coopération dans le domaine du patrimoine, 50 après la découverte de Lucie".

J'irai ensuite au Sénégal qui demeure l'un de nos plus proches partenaires sur le continent africain. Je représenterai la France le 1er décembre lors des commémorations du 80e Anniversaire des événements de Thiaroye. Ce sera un moment de mémoire et pour notre pays, un moment d'introspection", renseigne le représentant du Président Français Macron.



Enfin, indique-t-il, " Je terminerai cette tournée au Caire, en égypte pour représenter la France lors d'une conférence internationale de soutien humanitaire à Gaza. Un déplacement qui sera donc pour moi l'occasion de réaffirmer un message fort. La France se tient aux côtés de ses partenaires africains pour construire avec eux un avenir de paix, de solidarité et de prospérité partagée".