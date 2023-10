Rencontres CNP-Entreprises du Pôle Nord: “Saint-Louis peut impacter positivement la marche vers l’émergence du Sénégal” (Gouverneur)

La ville de Saint-Louis a abrité la première édition des « Rencontres CNP-Entreprises du Pôle Nord » les jeudi 26 et vendredi 27 Octobre 2023, à Saint-Louis. Présidée par le Gouverneur de région, Alioune Badara SAMB. la rencontre organisée par le Conseil National du Patronat (CNP) a réuni des Présidents des Chambre de Commerce, d’Industrie et

d’Agriculture, des chefs d’entreprises, des présidents des chambres de métiers, des représentants de départements ministériels et des élus locaux des régions de Saint-Louis, MATAM et Louga. Après avoir vivement salué “cette belle initiative du CNP” le Gouverneur de la région de Saint-Louis, M.Alioune Badara SAMB, est largement revenu sur les énormes potentialités dont regorge la région. Des potentialités hydrauliques, agricoles et bientôt gazières qui font que “Saint-Louis peut impacter positivement la marche vers l’émergence du Sénégal” a dit le Gouverneur.