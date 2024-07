Rencontre des Vices présidents et secrétaires élus à Thiès: " Nous devons réfléchir pour voir comment améliorer le statut de l'élu local"( Badara Samb, Président)

Les Vices présidents et secrétaires élus du Sénégal étaient en conclave à Thiès pour se pencher sur les enjeux et perspectives de la gouvernance territoriale, ainsi que leurs rôles et responsabilités en tant qu'élus.



À cette occasion, le président de l'association des vices présidents et secrétaires élus du Sénégal, par ailleurs président du conseil départemental de Louga, Badara Samb, s'est prononcé sur l'organisation de cette rencontre. " Vous savez l'État a créé les collectivités territoriales qui sont ses démembrements. Dans ces organisations là, il y a des ressources humaines et parmi ces ressources humaines, nous avons le président du Conseil départemental qui dirige la collectivité territoriale, mais à coté il y a ses membres de bureau qui sont ses vices présidents et ses secrétaires élus. Aujourd'hui, avec l'acte 3 de la décentralisation, nous avons vu qu'il y a beacoup d'améliorations par rapport au travail des collectivités locales...Les vices présidents et secrétaires élus se sont regroupés en association pour apporter leur contribution au développemnt de nos territoires[...] La démarche c'est de faire tout pour essayer d'organiser l'ensemble les entités qui sont au sein de l'UAEL et sous forme de système, pour apporter une très forte recommandation au niveau de la décentralisation à travers ces organisations là", a-t-il évoqué.



Revenant sur le 'statut de l'élu", M. Samb de renchérir. " Nous devons réfléchir pour voir comment améliorer le statut de l'élu local. Il faudra aussi faire tout pour améliorer le statut et dans l'amélioration du statut, il y a tout parce qu'ils vont renforcer non seulement les présidents de conseil départemental, les maires et les conseillers. Et tout cela réuni, montre qu'effectivement nous devons développer les ressources qui sont au sein des collectivités territoriales. Et en les renforcant, elles seront plus à l'aise pour travailler pour le développemnt de nos territoires", a-t-il conclu.