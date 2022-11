Rencontre d’échanges avec le syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) / Moussa Baldé (MESRI) : « La plateforme revendicative a été discutée dans une ambiance constructive…»

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé, entouré de ses collaborateurs, a échangé avec le bureau du SAES sur sa plateforme revendicative durant quatre heures. En ce sens, la question des salaires, des primes de recherche et des pensions de retraite ont été abordées en premier lieu. Sur ce point majeur, le Pr Moussa Baldé a décidé de la convocation d’une commission paritaire le 11 novembre prochain pour se pencher sur le sujet et faire des propositions au gouvernement.

Ainsi, cette rencontre va permettre d’améliorer le climat au sein des universités du pays. Et pour y arriver, le ministre Moussa Baldé depuis sa prise de fonction n’a cessé d’œuvrer da manière inclusive et participative pour apaiser et développer le secteur. Et c'est dans une « ambiance constructive que la rencontre a eu lieu ».



Ainsi, le Pr Moussa Baldé a répondu aux autres interpellations posées par le syndicat qui sont relatives entre autres, à la finition des chantiers dans les universités, aux organes de gouvernance, à l’évaluation des réformes, à la plateforme Campusen, à la politique de la recherche et au foncier.





Dans la foulée, des mesures ont été arrêtées par le Ministre pour trouver des solutions parmi lesquelles on peut retenir un audit interne sur les chantiers. Les organes de gouvernance seront impérativement installés dans les meilleurs délais. À cette rencontre, le plan décennal pour le développement de la recherche a été également évoqué avec les responsables du SAES.



Concernant la plateforme Campusen, « beaucoup d’améliorations seront apportées » a ajouté le Ministre. Dans la même dynamique, le département va également accompagner le syndicat sur ses problèmes fonciers.