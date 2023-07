Remous au siège de l’APR, nous les militants sommes indignés Par Bocar LY

Ce qui s’est passé le 18 juillet 2023 au siège de notre parti ne devrait pas se produire. J’exhorte le Président Macky SALL à siffler la fin de la récréation. Nous sommes tous indignés par l’attitude de certains responsables et militants qui doivent savoir raisons garder.

Il est vrai que ces agitations font partie naturellement d’une vie de tout Parti politique. Cependant aujourd’hui avec les réseaux sociaux rendu visible et amplifié pour jeter le discrédit sur notre coalition. Le moment est très mal venu pour se comporter de la sorte.



Personnellement je pense que certains de nos responsables doivent se calmer. Ceux qui ne rentrent pas dans un costume de Maire d’une commune doivent calmer leurs ardeurs. Certaines candidatures sont à mon avis saugrenues. Un candidat qui sort d’une défaite cuisante dans sa commune n’a pas les coudés franches pour diriger une aussi grande coalition qu’est le BBY. Quel responsable de parti politique de la coalition accepterait de confier son destin à un candidat fraichement débarqué de son pied d’stal pour aller à la conquête du pays à des moments si tragiques.

Quel soldat sera convaincu de la victoire à la Grande Guerre avec un général qui vient de perdre la plus petite des batails.



Depuis quand gagner le suffrage de tous les Sénégalais est-il plus simple que celui de la commune de Yoff.



Bocar LY militant APR