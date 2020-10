Relance économique à Sandiara : Le maire injecte 100 millions pour répondre à l'appel de Macky Sall.

Un Fonds de cent millions a été distribué aux femmes et jeunes de Sandiara s'activant dans le secteur agricole.

Après l'appel de Macky Sall pour la relance de l'économie, le ministre conseiller Serigne Guèye Diop, par ailleurs maire de Sandiara, n'a pas mis de temps pour matérialiser l'idée du chef de l'État.

Ce financement de 100 millions permettra aux femmes pour préparer la campagne du melon et d'autres projets. Ceci, selon le maire, va permettre à l'économie de Sandiara d'avoir un pib de 250 à 300 millions. Ce fonds permettra aux populations de Sandiara de toutes obédiences de s'activer tout en sachant que l'économie de Sandiara est partie pour être une des meilleures du pays compte tenu de l'implantation de beaucoup d'infrastructures.

L'objectif de ce financement de 100 millions est de toucher maximum de jeunes et de femmes dans le secteur du micro entrepreneuriat qui n'ont pas accès au mode de financement classique et vivant principalement dans les zones rurales et péri urbaines...