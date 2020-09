Relance de l’économie : Lass Badiane suggère la mise en place d’un Haut Conseil chargé du Programme post-covid de Relance de l’Economie Nationale (PREN).

Pour accélérer la transformation structurelle de l’économie, le président aura besoin d’un Haut Conseil chargé de la relance avec un pilotage stratégique. C’est la suggestion de Lass Badiane, président du mouvement dieum kanam. Le conseiller municipal, secrétaire élu Bby de la commune de Grand Yoff, a ainsi suggéré au Président de la République Macky Sall, de mettre en place un Haut Conseil chargé du Programme post-covid de Relance de l’Economie Nationale (PREN) qui sera sous l’autorité directe du Chef de l’État.

« Il faut savoir que si on échoue dans le plan de relance, alors les oppositions reprendront forcément du souffle. Avec l’absence d’un Premier ministre, le président Macky SALL, doit s’appuyer sur un groupe d’experts qui servira de courroie de transmission entre les directives présidentielles et les investissements publics et/ou privés qui seront faits dans les domaines spécifiques », a-t-il renseigné.

« Le président de la République ne ménage aucun effort pour que notre pays puisse retrouver en 2022 le même niveau de développement économique qu'avant la pandémie. Les indicateurs macroéconomiques nous indiquent que c’était le bon moment pour annoncer le plan de relance de 1000 milliards FCFA et accélérer la reconstruction de l'économie sénégalaise avec des investissements structurants dans les Zones Économiques Spéciales(ZES), le démarrage du PRACAS II, programme d’accélération de la croissance de l’agriculture sénégalaise », a-t-il aussi fait savoir. La relance donc selon Badiane, permettra de sauver des milliers d’emplois et va en créer de nouveaux, de redéfinir l’ordre des investissements prioritaires imposé par la crise économique mondiale et la récession.