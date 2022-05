Rejet de 36.000 parrains de Gueum Sa Bopp : Bougane Guèye Dany parle de fraude, accuse Macky Sall et la DGE et brandit ses preuves.

Le leader de la coalition ‘’Gueum Sa Bopp’’, Bougane Guèye Dany a effectué, cet après-midi, une sortie pour se pencher sur le rejet par la Direction Générale des Élections (DGE) de 36.000 parrains de son alliance. Cette fois-ci, c’était pour livrer l’étude de la coalition sur ces rejets pour des motifs que le président de ‘’Gueum Sa Bopp’’ qualifie de fallacieux.



Pour Bougane Guèye Dany, c’est un complot et de la fraude électorale ourdie contre sa formation. Il a brandi des preuves pour justifier ses accusations contre le régime en place et l’administration électorale.



« Le travail de la coalition a permis de démasquer une fraude qui ne profite qu’à Macky Sall et la coalition BBY (…) c’est une machine déclenchée par Macky Sall et le directeur général de la DGE, Thiendella Fall », a déclaré l’homme politique qui annonce la saisie des instances judiciaires pour fustiger la démarche de la DGE. Il a par ailleurs renseigné que sa coalition a déposé une correspondance à la DGE et à la CENA pour protester contre l’irrecevabilité des parrains de BBY.