Réhabilitation et équipement : Le building administratif a fait peau neuve

C'est un building administratif rénové qui sera inauguré ce mercredi. Les nouveaux aménagements seront officiellement réceptionnés par le président de la République Macky Sall. Ces travaux, réalisés par l'homme d'affaires Bamba Ndiaye, chargé de la réhabilitation et de l’équipement, va permettre aux différents ministères et autres structures de l'État de travailler dans les meilleures conditions possibles.



Le building administratif a été refait en profondeur. L'équipe de reportage de Dakaractu a pu constater, mardi soir, que cette réfection est totale. Une véritable reconstruction à partir de l'ancien plan architectural. L'immeuble s'est aussi totalement mis aux normes et a amélioré son confort, sa capacité a augmenté afin d'accueillir des sièges de ministère et services du gouvernement...