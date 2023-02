Règlement des tensions et des conflits en Afrique : Le continent dispose de peu de moyens pour faire face, selon Macky Sall…

Cependant, le président Macky Sall note pour le regretter que l’Afrique dispose de peu de moyens pour assurer sa propre sécurité. Et l’enjeu pour lui aujourd’hui, c'est de doubler les fonds destinés aux opérations de maintien de paix. « Du moment que le Conseil de sécurité ne veut pas prendre en charge cette mission qui est normalement la sienne, à cause des grandes puissances, des membres permanents, nous aurons toujours des problèmes, mais cela n’affaiblira pas notre volonté et notre manière d’agir. Nous disposons d’un montant de 285 millions de dollars, une somme modeste pour de grandes opérations d’intervention, de maintien de la paix et de déploiement de forces. Il est nécessaire de la doubler ou la tripler pour que nous puissions instaurer la paix sur le continent africain et la préserver efficacement contre le terrorisme international et particulièrement pour le règlement des conflits. L’enjeu est là et l’Union africaine y travaille en permanence ».

Pour le président en exercice de l'Union africaine, de gros efforts sont fournis aujourd’hui par l’institution régionale pour le règlement des conflits dans le continent africain. Dans un entretien avec nos confrères de Al Jazeera, le président Macky Sall souligne que l’Union africaine milite pour la mise en œuvre d’une structure de paix. « L’Union africaine mène de grands efforts. Mais vous savez, l’Afrique est très vaste. Il est plus aisé par exemple de voyager de Dakar à New-York que d’aller de Dakar vers l’Afrique du Sud et il faut 9 heures pour rejoindre Djibouti à partir de Dakar comme pour aller à Doha. Dans un continent aussi vaste, aussi peuplé, avec une grande diversité ethnique et des contextes très divers, les solutions ne sont pas faciles mais nous y sommes fortement engagés, tant au niveau de l’Union africaine qu’au niveau de ses différentes zones géographiques : l’Afrique de l’Ouest avec ses 15 pays, d'Afrique de l’Est, la SADEC, l’Afrique centrale et l’Afrique du Nord. Chacune de ces zones travaille sur des mécanismes de paix et de stabilité. Et l’Union africaine dans son ensemble œuvre pour l’institutionnalisation d’une structure de paix ».Pour le président en exercice de l’Union africaine, le maintien de la paix est une question complexe qui demande des moyens. En ce sens, le président Macky Sall invite le Conseil de sécurité des Nations Unies à financer la lutte contre le terrorisme. « Le déploiement d’une force de maintien de la paix est complexe, nous avons des partenaires qui nous soutiennent mais cela ne suffit pas. Notre politique est de dire que les Nations-Unies, le Conseil de sécurité qui a pour mission de faire régner la paix dans le monde doit financer la guerre contre le terrorisme. C’est une question fondamentale. Les pays à économies fragiles ont peu de ressources pour se développer. Ils doivent orienter leurs moyens limités vers les secteurs prioritaires comme l’éducation, la santé et autres. La question concerne donc le financement, les ressources et les moyens matériels requis pour la lutte contre le terrorisme ».