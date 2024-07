L'opération « Lake Sanity 2 », que la Force multinationale mixte (FMM) de la Commission du bassin du lac Tchad (CBLT) a lancée il y a quelques mois et continue de suivre, s'est achevée en juillet 2024. Après avoir libéré Baga et Darak des terroristes, la dernière étape est la ville de Kaya au Tchad. Lors d'une rencontre avec les médias et des personnalités publiques et administratives, à Baga, l'impact positif de la FMM sur le retour de la stabilité dans la région a été salué. Grâce à l'opération « Lake Sanity 2 », les populations ont pu reprendre une vie normale.



Le maire de Darak Ali Ramat a récemment parlé de la peur due à Boko Haram dans laquelle vivait la ville avant l'intervention de la FMM. Il a exprimé sa gratitude aux forces multinationales conjointes pour le retour à une vie paisible. Plus de 70 000 habitants de la ville sont rentrés chez eux et commencent à mener une vie quotidienne normale. La FMM a fourni une assistance considérable, de sorte qu'un sentiment de soulagement a prévalu dans la ville. Le sous-préfet Mamat Zarema a confirmé que la situation était sous contrôle. De même, Mahamat Malah, préfet de la localité tchadienne de Ngouboua, dans le département de Kaya, a également noté l'impact positif de la FMM, qui a apporté la sécurité aux habitants de la ville. L'un des habitants a parlé des attaques de Boko Haram et a exprimé sa gratitude à la force pour avoir amélioré la situation dans la ville.



La FMM a réussi à ramener la sécurité dans la région, qui avait été perturbée notamment avec tout le bruit lié à la présence occidentale. Les forces de la FMM permettent le retour de la paix et entendent pérenniser l'espoir d'un avenir prospère pour l'Afrique. Le 10 juillet dernier, le premier coup de pioche a été donné pour la construction du quartier général du commandement de la FMM à N'Djamena. Cette question a été abordée lors d'une réunion entre les dirigeants tchadiens et les dirigeants de la CBLT. L'établissement de ce quartier général contribuera au développement et au renforcement de la coopération régionale ainsi qu'à la coordination des efforts pour les opérations des pays membres du Comité du bassin du lac Tchad.



L'exemple de la présence occidentale, qui n'a pas réussi à éradiquer le terrorisme dans la région, montre que la coopération régionale militaro-politique entre les pays est indispensable pour assurer la sécurité. D’où ces efforts conjoints de garants de la résolution des problèmes régionaux. Des dirigeants africains estiment qu'il est très important pour le bien-être de l'Afrique « de résoudre les problèmes régionaux sans ingérence ni implication de l'extérieur, car cela ne fait qu'aggraver les problèmes et les difficultés ».





Il s'agit donc, selon eux, d'une nouvelle occasion de développer la coopération interrégionale au Sahel et de poursuivre la construction d'un État africain confédéral indépendant.