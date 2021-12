Regard sur le Fouladou d’Ogo Mballo : un roman sur les traces de l’histoire du Fouladou.

Le livre du doyen Ogo Mballo intitulé regard sur le Fouladou a été présenté aux populations de Kolda ce samedi 25 décembre 2021. L’auteur a dédicacé l’œuvre pour marquer sa parution officielle devant les amoureux du roman. L’auteur né au Fouladou retrace l’histoire de la contrée à travers la littérature orale via les légendes, les devinettes, les maximes, les fables entre autres. C’est pourquoi, ces dernières citées gagneraient à être fixées par écrit pour la pérennité et mieux servir les générations futures.

À ce titre, la jeunesse a besoin de se mirer dans le passé de ses ancêtres avant d’emprunter le chemin vers un futur meilleur.

Ainsi, dans la première partie de son ouvrage, il replonge la jeunesse dans l’histoire du Fouladou d’Alpha Molo Baldé puis de celle de Moussa Baldé. Dans la deuxième partie, il invite cette même jeunesse à saluer la vie et l’œuvre de Demba Koïta et Moctar Kébé tous deux anciens maires de Kolda. Cependant, il ne faut pas se tromper car notre rigoureux historien n’est motivé que par une seule ambition : la promotion de l’éducation aux valeurs et à la citoyenneté. Notre jeunesse en quête de repères et de référents est menacée, elle ne sait plus où donner de la tête. C’est pourquoi, dans la troisième partie du roman, l’auteur propose à sa jeunesse un recueil de contes et de légendes pour l’éduquer.

Ogo Mballo de soutenir : « je voudrais que la jeunesse se mette à écrire pour sauvegarder notre histoire. D’ailleurs, je ne cesse de recevoir des étudiants en licence, master et doctorat pour des recherches sur l’histoire du Fouladou. Donc écrire est important pour la société. En ce sens, je ne saurai terminer sans remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu pour la réalisation de cette œuvre… »

Cette œuvre a été publiée par les éditions Aminata Sow Fall de « Grokodjo » basé à Vélingara (région de Kolda).