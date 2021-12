Refus de signer la charte de non-violence / Moustapha Niasse banalise : « Ceux qui ne veulent pas signer c’est leur affaire! »

Le président de l'Assemblée nationale se réjouit de l’appel à la non-violence lancé par le chef de l’État Macky Sall à l’occasion de son message du nouvel an. Pour Moustapha Niasse qui réagissait après le discours du président de la République, il y a une compatibilité parfaite entre la volonté d’assurer le commun vouloir de vivre ensemble et le respect du principe de la diversité qui est source d’enrichissement mutuel. C’est pourquoi, il peine toujours à comprendre l’attitude de certains membres de l’opposition qui refusent de signer la charte de la non-violence proposée par le cadre unitaire de l’Islam au Sénégal.



« Le président a parlé des élections locales en exprimant le souhait pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions surtout dans la paix, dans la sérénité, dans le calme et avec un degré supérieur du sens de responsabilité. Le président a indiqué de façon très claire qu’il a le souci du commun vouloir de vie commune même s'il y a des différences qui peuvent exister et qui existent dans toute démocratie dans le monde du fait des convictions et des choix. Et bien il y a une compatibilité parfaite entre la volonté d’assurer le commun vouloir de vivre ensemble et le respect du principe de la diversité qui est source d’enrichissement mutuel, source d’efficacité, d’entente, de concorde et de coopération. Tout le monde est d’accord là-dessus, même s’il y a certains qui ne veulent pas signer la charte sur la non-violence, mais ça c’est leur affaire », a laissé entendre le président Moustapha Niasse.



Par ailleurs, le président de l’Assemblée nationale estime que le Sénégal est un modèle de démocratie en Afrique, les populations doivent continuer à préserver ce modèle dans la plus grande démocratie. « La nécessité d’accepter la différence dans les convictions et dans les choix pour faire un Sénégal encore plus démocratique, notre pays est cité presque partout comme un modèle de démocratie en Afrique, alors faisons tout pour parfaire ce modèle de démocratie, continuer à tolérer ce que chacun pense. C’est à cet exercice là que le président invite les sénégalais », conclura le président Moustapha Niasse…