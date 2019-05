Recrudescence des meurtres et abus sexuels : Les femmes de Bby réclament des ‘’mesures dissuasives’’

Les femmes de Benno Bokk Yaakaar (Bby) ont été sensibles au triste sort réservé à quelques-unes de leurs semblables entre Dakar, Thiès et Tamba. Face à la recrudescence des meurtres, des cas de viols et d’abus sexuels, les femmes de ladite coalition ont invité l’État du Sénégal à prendre vigoureusement des mesures dissuasives. "Des mesures dissuasives pour mettre un terme à cette série macabre dont les principales victimes demeurent les femmes et les jeunes filles’’, ont-elles indiqué dans un communiqué parvenu à Dakaractu.



Réunies autour de la Coordination nationale des Femmes de Bby, à travers un document signé par Mme N’dèye Marième Badiane, leur Présidente nationale se sont indignées de ces meurtres. Elles ont condamné énergiquement toutes les formes de violence exercées sur les femmes et les jeunes filles. Elles se sont, en outre, inclinées ‘’devant la mémoire des femmes qui viennent de perdre la vie de manière atroce’’. Ce, avant d’en profiter pour présenter ‘’leurs condoléances les plus attristées au peuple sénégalais. Notamment aux familles endeuillées et prient pour le repos de l'âme des disparues’’.