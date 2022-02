Reconstruction de la famille libérale / Doudou Wade preneur : « Il faut reconnaître que Macky Sall a changé de voie... Nous commençons à entrer dans une normalité »

La décision de donner le nom du stade du Sénégal à Diamniadio à l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade semble présager un rapprochement entre les membres de la famille d'Abdoulaye Wade". Après la pluie, c'est le beau temps! dit l'adage. En tout cas, la position du secrétaire général adjoint au parti démocratique sénégalais le laisserait présager.



" Les deux Allemagne se sont retrouvées, des familles se sont réparées après plusieurs années de séparation, des blocs se sont dispersés. Aujourd'hui, Poutine parle de la reconstruction de l'ancien empire soviétique. Ainsi, va la vie, on traverse des conflits et des difficultés, mais ils finissent toujours par être réglés", a argumenté l'ancien président du groupe parlementaire des libéraux en répondant à la question du confrère de la Rfm dans l'émission, Grand Jury ce dimanche.



Doudou Wade donnerait même carte blanche au président Macky Sall pour toute initiative visant une reconstruction de la famille libérale. "Si le président a décidé de quitter l'anormalité pour aller à la normalité, nous sommes preneurs. Nous ne sommes pas rancuniers. Nous avons été malmenés depuis de nombreuses années. Abdoulaye Wade a subi toutes les injustices et brimades", rappelle le candidat malheureux aux élections locales du 23 janvier 2022.



Ainsi, même en soulignant qu'il n'est point facile d'oublier ce qui s'est passé, il faut toutefois reconnaître que le président de la République a changé de posture selon Doudou Wade : " Macky Sall a changé de voie. Il faut le reconnaître. Nous commençons à entrer dans une normalité, même si, faut-il le souligner, les blessures sont là..." Toutefois, selon l'ancien parlementaire, le Sénégal mérite qu'on se parle et qu'on discute des enjeux.



Pour une éventuelle participation au prochain gouvernement, Doudou Wade précise que le Pds n'est pas pour le moment convié à cette affaire et n'y est pas. Par ailleurs, il rappelle que compte tenu de la situation qui prévaut, "l'alternative, reste le parti démocratique sénégalais"...