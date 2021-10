Reconduction du bureau de l’Assemblée nationale : Les explications du président Aymérou Gningue.

Pour le président du groupe parlementaire BBY, Aymérou Gningue, la reconduction de l'ancien bureau de l’Assemblée nationale pour cette année s'explique par une volonté d'assurer la continuité des équipes afin de terminer en beauté la 13ème législature.



"Nous avons voulu garder la même équipe parce nous sommes dans la dernière année de la législature et nous avons pensé qu'il fallait assurer la continuité en reconduisant le même bureau. C'est cette même démarche qui va être observée dans les bureaux de commission. Nous n'allons pas apporter de changements majeurs. Ce qui est important, c'est que nous soyons conscients du travail que nous avons à faire et que nous puissions le faire dans l'intérêt de notre pays pour voter les lois et assurer la représentation nationale, mais aussi travailler pour l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le pouvoir judiciaire", a justifié le président Aymérou Gningue, lors de la rentrée parlementaire de la session 2022...