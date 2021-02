Recherché dans l’affaire de l’arrestation de sa femme : Biram Soulèye Diop reste introuvable et injoignable ce matin...

L'administrateur de Pastef, Biram Soulèye Diop disparu de la circulation depuis l'arrestation de son épouse lundi dernier, était sorti de sa réserve ce matin à travers un communiqué pour expliquer son absence subite.

Recherché par la police, il avait expliqué qu'il avait décidé d'éteindre son numéro pour faire le vide. Il a cependant indiqué être prêt à répondre à toute convocation et qu’il était chez lui à une adresse précise.

Seulement selon les informations de Dakaractu, hier la police était chez lui plusieurs fois pour le cueillir. Mais encore nulle trace de lui. La police qui a essayé de le joindre plusieurs fois est aussi tombée dans l’impasse, son téléphone étant sous boîte vocale.

Nous avons au niveau de Dakaractu, essayé de le joindre sur son numéro 77 552….

Et là ça sonne, mais dans le vide. Notre message n’a pas connu beaucoup plus de succès...