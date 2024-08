Réalisations de Macky Sall: Bougane Gueye Dany crache sur le « livre blanc » de l’ancien président

Le président du mouvement Guem Sa Bop, au lendemain de la présentation du « livre-blanc » sur les réalisations de l’ancien président Macky Sall. Bougane en ces termes exprime ses regrets : « un livre pour rafistoler du Macky. C’est « Un livre blanc » pour baliser le chemin du retour à Macky Sall . Mais c’est peine perdue ».







À en croire le leader de Guem Sa Bop, « les sénégalais ont effacé Benno de leur mémoire après 12 années de souffrance, de gabegie, d’injustice, de mal gouvernance, de reculs démocratiques et d’endettement non maîtrisé ». Et le président Macky Sall n’a rien trouver de mieux, que d’orchestrer un deal sur le dos de « son » candidat.