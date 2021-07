Réalisation KMS3 : Le président Macky Sall fait le bilan des investissements et des résultats obtenus.

Revenant sur l'importance de cette infrastructure d'inclusion sociale, le chef de l'État rappelle que c'est plus de 1.250 milliards de francs qui ont été investis pour la sécurisation des ouvrages et la réalisation de 120 forages en milieu urbain et 596 forages multi-villages en milieu rural.



"KMS3 permet également d'anticiper sur les besoins du nouveau pôle urbain de Diamniadio et du Lac Rose ainsi que la zone d'implantation de l'AIBD. KMS3 revêt d'une grande importance sociale avec ses 1.150 Km de conduite, d'adduction et de distribution d'eau pour 85.000 branchements sociaux et ceci est une réponse concrète à notre souci d'inclusion de justice sociale et de l'équité sociale. Cet ouvrage s'inscrit dans une dynamique que nous avons amorcée depuis près d'une décennie avec entre autres, la création du PUDC, celui du PUMA pour satisfaire la demande en eau des populations rurales. Depuis neuf ans, mon gouvernement a mobilisé 1.250 milliards pour la sécurisation des ouvrages stratégiques dont KMS1 et KMS2, les réalisations de 120 forages en milieu urbain, 596 forages multi-villages en milieu rural, de plusieurs stations de pompage et de production", précisera le président Sall...