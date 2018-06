Real : les détails du nouveau salaire proposé à Ronaldo

«C'était bien de jouer au Real.» Depuis cette phrase lancée après la finale de la Ligue des Champions remportée contre Liverpool (3-1), Cristiano Ronaldo laisse planer le doute sur son avenir au Real Madrid. La presse espagnole s'affole et craint un véritable départ de la superstar portugaise. Comme on en a l'habitude, cette attitude de Ronaldo vise à mettre la pression sur sa direction pour obtenir un nouveau contrat.

Ce n'est pas nouveau et CR7 a déjà utilisé cette méthode par le passé. Le problème, c'est que le Real n'est plus prêt à toutes les folies pour un élément de 33 ans, aussi précieux soit-il. Les Merengue veulent le conserver, surtout que Neymar semble inaccessible cet été, mais dans la limite du raisonnable.



25 M€ par an, plus 7,5 M€ de bonus



Selon la Cadena Cope, Ronaldo s'est donc vu proposer un nouveau contrat assorti d'un salaire annuel fixe de 25 millions d'euros, lui qui perçoit 21 millions actuellement.

A cela s'ajoute 7,5 millions d'euros de bonus pour des victoires dans les différentes compétitions (2 M€ pour la C1, 1,5 M€ pour la Liga, 1 M€ pour la Coupe du Roi), des distinctions individuelles (1 M€ pour The Best, 1 M€ pour le Ballon d'Or, 500 000€ pour le titre de meilleur buteur en championnat) et un certain nombre de matchs joués (500 000€).

Au total, le Lusitanien peut donc espérer toucher 32,5 millions d'euros par saison. Cela reste derrière Neymar (37 M€ annuels) et Lionel Messi (50 M€ annuels).

Pas sûr que CR7 sera vraiment convaincu par cette proposition, surtout qu'il lui sera difficile de percevoir l'intégralité des bonus. Son entourage reconnaît que la situation est compliquée et qu'il ne s'agit pas uniquement d'une question d'argent, mais surtout de statut. Ronaldo est toujours la star du Real et veut être traité comme tel, et surement pas entendre son président Florentino Pérez dire que Neymar gagnerait le Ballon d'Or en jouant sous la tunique blanche.