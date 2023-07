Rassemblement du FRAPP ce vendredi : Le préfet de Dakar bloque Guy Marius Sagna et Cie

Dans un arrêté parvenu à la rédaction, le préfet du département de Dakar, Mor Talla Tine interdit le rassemblement projeté ce vendredi 21 juillet 2023 de 15 heures à 19 heures, à la Place de la Nation. Les motifs avancés par l’autorité préfectorale sont: les risques de troubles à l'ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



Le commissaire central de Dakar est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera.