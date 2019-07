Rassemblement ‘’And Samm Jikko Yi’’ : Le collectif en croisade contre les milieux interconnectés de la perversion et du désordre

Que les organisations et artistes qui se donnent comme mission de saper le système de référence morale sénégalaise se le tiennent pour dit : le collectif ‘’And Samm Jikko Yi’’ déclare à qui veut l’entendre qu’il ne ménagera aucun effort pour faire face à leurs tentatives par la diffusion et la propagande par tous les moyens de tout ce qui est de nature à encourager et à faire répandre la perversion au Sénégal.

Le collectif ‘’And Samm Jikko Yi’’ a tenu ce dimanche 21 juillet, un rassemblement dans l’enceinte de la mosquée inachevée sise à la cité Asecna de l’Aéroport Léopold Sédar Senghor pour dénoncer l’homosexualité et toutes les tentatives subversives visant à saper les fondements de la foi sur lesquels repose l’existence très croyante de la nation sénégalaise.

À travers cette mobilisation, l’organisation a tenu à alerter et à mettre en garde les milieux interconnectés de la perversion et du désordre qui tendent à dérouler au Sénégal un agenda visant à anesthésier les esprits et à préparer les mentalités à accepter ce que le collectif considère comme une agression culturelle, une occidentalisation des moeurs et l’embrouillement des identités des enfants du pays. Des lobbies ont inventé de nouveaux procédés pour faire passer leurs plans sataniques avec comme seul objectif la destruction des valeurs qui fondent la société sénégalaise, mais se heurteront à la détermination et à la vigilance du collectif et de toutes autres organisations œuvrant pour la préservation des valeurs et la protection de la société sénégalaise, martèleront les organisateurs.

La mobilisation a enregistré plusieurs participants émanant des différents courants de l’Islam. Les foyers religieux ont également été représentés à ce rassemblement. Imam Kanté, Dr Ahmad Lô, Imam Alioune Badara Ndao figurent parmi les personnalités religieuses qui ont pris part à la mobilisation. Ils ont interpellé l’État et les guides religieux à agir et invité la jeunesse à rester vigilante...