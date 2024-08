Rapprochement avec Benno : Le CAPS dément, recadre les démissionnaires et réitère son ancrage dans Taxawu

Le cadre d’analyses prospectives et stratégies / CAPS/ Taxawu Senegaal dit prendre acte de la démission de certains de ses membres. Tout en regrettant leur départ, CAPS/ Taxawu Senegaal tient à féliciter chaleureusement tous les cadres qui continuent de défendre avec la force de leurs convictions les valeurs portées par Taxawu Senegaal.



CAPS/ Taxawu Senegaal réitère son ancrage dans Taxawu Senegaal et sa détermination à poursuivre le combat pour la démocratie, la liberté, la prospérité et la solidarité. Le militantisme politique n'est pas une sinécure. Il exige un engagement permanent fondé sur des convictions profondes et une volonté inébranlable qu'une défaite électorale ne saurait affecter.



Pour que nul n'en ignore, CAPS/ Taxawu Senegaal tient à informer l’opinion que le processus d’évaluation de l'élection présidentielle de mars 2024, engagé dans une démarche inclusive impliquant toutes les instances, vient d’arriver à son terme. À ce jour, aucune rencontre ni aucun rapprochement avec un autre parti politique n'ont été évoqués par les instances de Taxawu Senegaal. Certes chaque militant est libre de quitter Taxawu Senegaal, mais cette décision doit être assumée et non motivée par la mauvaise foi qui fait dire que ce n’est pas la girouette qui tourne mais le vent.

CAPS/ Taxawu Senegaal appelle ses membres à rester mobilisés et à continuer à incarner une force de proposition au sein de Taxawu Senegaal. Pour rappel, 26 cadres ont annoncé ce mercredi leur démission de Taxawu après avoir noté une tendance à un rapprochement avec un ou des démembrements de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY).