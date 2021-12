Rapport sur les flux migratoires / Covid-19 : Malgré les restrictions liées à la pandémie, les migrations se sont multipliées.

Le nombre de migrations dans le monde a augmenté en 2020 pour atteindre 281 millions de personnes, soit 3,6 % de la population mondiale. Une hausse limitée par les restrictions de voyage liées à la Covid-19.



Dans un rapport annuel sur les flux migratoires, l'ONU a indiqué que le nombre de migrants internationaux a augmenté légèrement en 2020, malgré l'impact brutal de la pandémie de Covid-19 sur les déplacements et les nombreuses fermetures de frontières.



Le nombre de migrants a représenté 3,6 % de la population mondiale l'année dernière pour atteindre 281 millions de personnes, explique l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).



C'est une petite hausse par rapport à 2019, quand les 272 millions de migrants internationaux représentaient 3,5 % de la population mondiale. Mais ce sont presque 200 millions de personnes de plus qu'en 1970, quand on comptait seulement 84 millions de migrants internationaux, soit 2,3 % de la population mondiale, a rappelé l'OIM.



Sans le Covid -19, deux millions de personnes de plus auraient quitté leurs pays. Toutefois, l'organisation souligne que deux millions de personnes de plus auraient entrepris une migration internationale si la pandémie de Covid-19 n'était pas venue bouleverser les liaisons internationales mais aussi le fonctionnement même des pays d'accueil et de leur économie.



Pour la seule année 2020, quelque 108 000 restrictions aux voyages ont été introduites et le nombre de passagers aériens a chuté de 60 %...