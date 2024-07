Rapport des inspections du Travail et de la Sécurité Sociale (ITSS) : 61.036 contrats de travail enregistrés en 2023 soit 15% de moins qu'en 2022

La direction des statistiques du Travail a présenté son rapport annuel 2023, dénommé RAST 2023. Il s'agit du nombre des contrats de travail enregistrés au niveau des inspections du Travail et de la Sécurité sociale (ITSS), du contrôle des conditions de travail, du contrôle des ouvertures et fermetures d'établissements, de la gestion des relations de travail et de la protection sociale. En matière d’emploi salarié, ledit rapport révèle qu’au niveau des Inspections du Travail et de la Sécurité sociale (ITSS), c’est un total de 61 036 contrats de travail qui ont été enregistrés en 2023, soit 15% de moins par rapport à l’année 2022. Dans ce rapport, il est constaté que les entreprises signent plus de contrats aux hommes qu'aux femmes.

En effet , pour l'année 2023 seulement 7 805 femmes ont bénéficié de CDD contre 23 194 hommes. Pour ce qui est des CDI, c'est 6 234 femmes contre 12 925 Hommes.