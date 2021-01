Rappel à Dieu du responsable moral des « Hizbu Tarqqiyah » : l’Ambassadeur de la République Islamique d'Iran présente ses condoléances

L’Ambassadeur de la République Islamique d'Iran à Dakar son excellence Mohammad Reza Dehshiri a tenu à présenter ses condoléances au Khalife Général des Mourides, Cheikh Mountaga Mbacké, suite au rappel à Dieu de Serigne Atou Diagne, responsable moral des Hizbu Tarqqiyah et fervent disciple de Serigne Touba. « Il était connu pour ses efforts inlassables pour l'Islam et pour la voie mouride. C'est le Sénégal et la Oumma qui perd un grand monument », a témoigné le diplomate. En cette triste circonstance, ajoute-t-il, dans une note reçue à Dakaractu, « la Représentation de la République Islamique d'Iran à Dakar se joint à moi pour vous présenter ses condoléances vives et attristées, ainsi qu'à sa famille, à la Communauté Mouride et à tout le Sénégal ». Qu'Allah Tout-puissant accueille l’illustre défunt dans son Paradis et accorde à la famille éplorée, la patience et l'endurance, a-t-il prié pour conclure...