Rappel à Dieu du journaliste Birane Niass : Les condoléances de Jamhiyatu Ansaarud Dîn.

La Jamhiyatu Ansaarud Dîn Sénégal a appris avec consternation le décès du journaliste Birane Niass ce jeudi 28 octobre 2021 à Kaolack. Cette douloureuse nouvelle a plongé la communauté religieuse et la Hadara Ibrahimiya dans un émoi profond.



Au-delà de son travail journalistique, Birane Niass était très engagé dans la Commission communication de la Jamhiyatu Ansaarud Dîn. Il faisait toujours montre d'un dynamisme et d'engagement dans le travail de vulgarisation des activités de la Faydatou Tidjania.



Monsieur Niass était un vrai soldat de l'information au service de la région du Sine-Saloum, particulièrement la Cité religieuse de Médina Baye et la Hadara Ibrahimiya.



L'organisation de la Jamhiyatu Ansarud Din salue à sa juste valeur les contributions fructueuses et l'apport considérable du disparu dans la matérialisation de ses différentes initiatives, notamment dans le domaine de la Communication.



La Jamhiyatu Ansarud Din, par la voix de son Président Cheikh Mouhamadoul Mounehamina Ibrahima Niass, présente ses condoléances attristées à sa famille biologique et professionnelle et prie pour le repos de son âme.



Cheikh Mouhamadoul Mounehamina Ibrahima Niass, Président National Jamhiyatu Ansaarud Dîn Sénégal.