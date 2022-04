Rappel à Dieu de son père : Doudou Ka a reçu les condoléances du Chef de l’Etat

Le président de la République, Macky Sall a présenté ce dimanche 17 avril ses condoléances au Directeur Général de l’Aéroport international, Blaise Diagne, Doudou Ka, suite au rappel à Dieu de son père El-Hadji Mamour Ka, le 16 mars dernier.

Le Chef de l’Etat a salué la mémoire du disparu qui était douanier à la retraite et Chef du quartier Nord Foire Azur. Il a mis en exergue les qualités de Doudou Ka, qui fait partie de ses principaux soutiens et lieutenants.

Le Directeur général de l’Aibd s’est réjoui de la marque de considération du président de la République. Au nom de toute sa famille, il a adressé ses remerciements au Chef de l’Etat et réiteré son engagement à l'accompagner pour la réalisation de ses ambitions pour le Sénégal.