Rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy et du Khalife de Thiénaba : Le président Macky Sall présente ses condoléances à huis clos aux deux familles Tidianes

Le jeudi 25 juin dernier, le Sénégal perdait un homme emblématique et d'une très grande dimension, le porte parole de la famille Tidiane, Serigne Pape Malick Sy. Une douloureuse perte pour la communauté Tidiane et la Oummah islamique qui a perdu "un homme exceptionnelle et d'une grande courtoisie", avait témoigné le Président Macky Sall qui n'avait pas pu se déplacer pour présenter ses condoléances à la famille de Maodo à Tivaouane. Ce, pour avoir été mis en quatorzaine car ayant été en contact avec une personne atteinte de la Covid-19. C'est ce lundi 12 juillet qu'il a décidé de venir présenter ses condoléances à la famille éplorée. Seulement, cette visite pour les condoléances est en train de se dérouler à huis clos sur décision de la famille Sy. La Rts est le seul organe de presse à être autorisé à accéder à la salle où va se dérouler cette entrevue entre le Khalife des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour et le President Macky Sall.

Arrivé à Tivaouane vers les coups de 10 heures, le Président de la République a été reçu par le Khalife des Tidianes. Après un tête à tête de moins d'une heure, cap sur Thiénaba où le Président Macky Sall devra se rendre pour le même motif. En effet, au lendemain de la disparition de Serigne Pape Malick Sy, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck a été rappelé à Dieu.

Deux brusques disparitions qui ont plongé les sénégalais dans la tristesse et la désolation.

À Thiénaba aussi, les mêmes dispositions ont été prises, pour dire que tout sera filtré lors de ces deux visites...