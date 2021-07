Rappel à Dieu de Baïdy Sèye : L’AMS présente ses condoléances

Le Maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye (Département de Guédiawaye), Baïdy Sèye n’est plus! Il a été rappelé à Dieu ce mardi 27 juillet à l'hôpital Le Dantec de Dakar. En cette circonstance douloureuse, le président de l’Association des maires du Sénégal (AMS), Aliou Sall, présente dans un communiqué et au nom de l'Association des Maires du Sénégal (AMS), ses sincères condoléances à la famille attristée, à ses administrés de la Commune de Ndiarème Limamoulaye et prie pour le repos éternel de l'âme du défunt. La date et l’heure de l'enterrement seront communiquées ultérieurement, informe la même source.