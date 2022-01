Ranérou : la liste de Bunt Bi, vainqueur des élections locales et départementales, la « dédie » au Chef de l’État.

À Ranérou, les citoyens ont voté massivement pour la coalition Union citoyenne Bunt Bi lors de ces élections locales en approuvant le programme présenté par Amadou Dawa Diallo au Conseil Départemental et à la mairie de Ranérou, le Pr Ibrahima Ka à Vélingara-Ferlo, le Dr Oumar Ba à Houdallaye et Harouna Boudal Diallo à Louguéré Thioli.



Une victoire éclatante a désigné les vainqueurs de ces joutes célébrées avec humilité. Ils ont aussi exprimé leur gratitude aux populations de Ranérou qui leur ont accordé leur confiance totale pour apporter les changements structurels nécessaires au développement de Ranérou-Ferlo.



« Nous dédions cette victoire au Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Nous lui renouvelons notre engagement, soutien et fidélité sans réserve. Nous réaffirmons en même temps notre ancrage dans la Coalition Benno Bokk Yaakaar », ont-ils indiqué.